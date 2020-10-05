拜登新冠肺炎篩檢　再採仍呈陰性

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拜登新冠肺炎篩檢　再採仍呈陰性

中央社

calendar_today2020-10-05 08:49:32｜update2020-10-05 08:49:56

▲美國民主黨總統候選人拜登近日於威斯康辛州。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國民主黨總統候選人拜登近日於威斯康辛州。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者徐薇婷華盛頓4日專電）美國總統川普確診武漢肺炎，多位近期與他近距離接觸人士也相繼確診。民主黨總統候選人拜登陣營今天表示，29日曾與川普同台辯論的拜登今天再次接受篩檢，結果仍是陰性。
總統川普9月29日與拜登（Joe Biden）於俄亥俄州克里夫蘭市（Cleveland）進行長達90分鐘的首場總統大選辯論。由於辯論結束3天後，川普就自行宣布確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），外界擔憂高齡77歲的拜登恐受到波及。
得知川普確診後，拜登2日隨即接受武漢肺炎篩檢，當時並無偵測到病毒。但有專家認為，拜登初篩陰性不代表沒事，因為接觸到確診病患後，病毒在當事人體內潛伏數日才會在檢測或症狀上呈現出來。

拜登競選辦公室今晚表示，拜登今天再次接受武漢肺炎篩檢，結果仍為陰性。
拜登競選陣營發言人貝茨（Andrew Bates）3日表示，拜登未來會定期接受篩檢，每次篩檢結果也會公布讓外界知道，但他並未說明檢測會多頻繁。拜登3日告訴媒體，他當天沒有接受檢測，今天上午才會再篩檢一次。（編輯：高照芬）1091005
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