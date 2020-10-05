川普染疫亞股上漲 台股漲百點、半導體族群紅通通
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-10-05 09:26:09｜update2020-10-05 09:28:59
美國總統大選即將登場，川普卻在中秋連假期間宣布確診新冠肺炎，同一時間中芯國際證實遭到美方制裁，雖然美股道瓊指數周末前收跌134點、那指也跌250點，但中芯事件激發轉單效應想像，台股今（5）日開盤沒多久就上漲百點，穩盤焦點為權值股台積電，早盤漲1%以上，其他半導體族群表現也不俗。
雖然美股周末前收盤下跌，但美國期指不跌反升，今日日韓股市開盤也漲1%以上，至於台北股市今（5）日開盤漲52.27點，加權股價指數以12567.88點開出，沒多久就漲百點以上，來到12637點。而中國大陸中芯國際證實，美方已經向中芯供應商發出通知函，要求相關業者供應中芯之前需取得美方許可證，消息一出，市場認為轉單效應將發酵，台積電、聯電、世界先進可能受惠，股價攀升，半導體族群也跟著紅通通。
其中權值股台積電漲3.5元，1%以上，早盤最高來到438元，為穩盤要角。聯電開高震盪，早盤一度來到29.8元，但隨即下挫來到盤上28.7元的位置。世界先進也漲0.3%，來到96.4元左右。而瑞昱、京鼎、華邦電、光罩等半導體概念股也漲1%以上，矽晶圓台勝科、中美晶、環球晶同樣強勢漲超過4%與1%。至於鴻海漲0.7%，來到78元。大立光法說會本周四登場，今日早盤在盤上約3360的位置。但友達、群創弱勢走跌，賣壓較重。