創新高！7-8月期統一發票22人中千萬、21人中200萬元
創新高！7-8月期統一發票22人中千萬、21人中200萬元
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-10-05 10:32:16
今（2020）年7-8月期統一發票已在9月25日開獎，財政部也將於今（5）日下午公布中獎清冊。根據財政部初步統計，7-8月期統一發票1000萬元特別獎共有22人中獎，200萬元特獎也有21人中獎，雙雙創下中獎人數最多的歷史紀錄。
今年7-8月期統一發票特別獎1000萬元中獎號碼為「13362795」，特獎200萬元中獎號碼為「27580166」，頭獎20萬元3組中獎號碼分別為「53227282」、「35082085」、「37175928」，另增開2組六獎中獎號碼為「987」、「614」。財政部也將於今日下午公布7-8月期統一發票中獎清冊。根據財政部初步統計，這期1000萬元特別獎共開出了22張中獎發票，而200萬元特獎也開出了21張，不論特別獎還是特獎中獎人數均創下歷史新高紀錄。至於今年5-6月期統一發票1000萬元特別獎仍有7位中獎人沒出面領獎，200萬元特獎也還有5人未領獎。由於領獎期限至11月5日，財政部呼籲還沒對獎的人，趕快找出家中當期發票，才不會跟財神爺擦身而過。