NBA／巴特勒40分大三元寫多項生涯紀錄 比肩詹皇和喬丹
NBA／巴特勒40分大三元寫多項生涯紀錄 比肩詹皇和喬丹
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-10-05 10:22:47
邁阿密熱火今天在缺少Goran Dragic和Bam Adebayo兩名大將的情況下，靠著「士官長」Jimmy Butler全場狂砍40分、13助攻、11籃板的超神表現下，終場以115:104戰勝湖人，避免對手取得3:0聽牌的絕對優勢，系列賽還有得打。
Butler今天孤立無援，在兩位小將Ducan Robinson及Tyler Herro經驗不足、整場狂打20「鐵」的情況下，今天幾乎沒有什麼休息時間，出賽將近45分鐘，個人20投14中，得到40分「大三元」，成為熱火隊史上繼LeBron James及Dwyane Wade之後，第3位在總冠軍賽砍下30分的球員。除了要肩負得分任務之外，由於主控Dragic缺陣，Butler此役也得要幫忙穿針引線，他稱職的送出了13次助攻，成為繼Michael Jordan之後，首個在總冠軍賽得到32分、12助攻以上數據的球員。身為聯盟大器晚成的代表，Butler在自己生涯31歲時才獲得首次進軍總冠軍賽的機會，而今晚他也極盡所能避免球隊被逼上0:3的險境，同時也為自己寫下多個生涯里程碑。