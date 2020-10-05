國道1號麻豆段深夜多車追撞 7人送醫
記者陳聖璋/台南報導
calendar_today2020-10-05 10:49:05
中秋連假最後一天深夜，國道1號南下307.6公里處，發生聯結車、廂型車、自小客等4車追撞事故，這起車禍造成7人受傷，該路段南向全線封閉，車輛回堵3公里，國道警察第四大隊全力處理下，5日凌晨1時5分恢復全線通車。
10月4日深夜11時12分，國道1號南向307.6公里處，顏男（70年次）駕駛聯結車，由北往南行駛外側車道，行經該路段時，疑似變換車道不當，車輛失控撞擊內側護欄，聯結車打橫於車道上，致後方行駛於中線、由劉男（65年次）駕駛之廂型車、內側車道林女駕駛之營業小客車、以及另1位男子所駕之自小客車，因煞車不及撞擊聯結車肇事。警消到場發現，廂型車車頭全毀，現場7人受傷，廂型車上輕傷5人，由安定及西港消防分隊救護車送往台南市立安南醫院救治，廂型車劉姓駕駛及副駕駛2人脫困後，由南科及善化分隊救護車送永康奇美醫院救治。
該起車禍事故造成聯結車顏姓駕駛人右腳受傷（未就醫），劉姓自小客貨車駕駛及乘客共7人受傷，國道警察第四大隊獲報派員到場查處，管制交通進行勘查測繪及蒐證，各車駕駛人酒測值均為0.00mg/l。國道警方完成蒐證後，立即進行道路障礙排除工作，該路段至5日凌晨1時5分全線通車，車流恢復正常；確切肇事原因及相關責任，由國道警方調查處理中。