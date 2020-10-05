上週四就知道自己染病？外媒爆：川普第一時間未公布

白宮醫療團隊的西恩·康利( Sean Conley )醫師週六在記者會上曾說，川普確診至今已過了 72 個小時，立刻引發外界質疑，川普是否早在星期三就已經知道自己感染，卻仍飛往明尼蘇達州會見官員，還在週四位於新澤西州貝德明斯特的募款活動中露面。康利隨後則澄清說是口誤。
1 位不願具名的白宮官員向《 CBS 》透露，當局是在週四得知高級顧問希克斯（ Hope Hicks ）的檢測結果呈陽性，當時距離總統前往紐澤西的行程不過幾分鐘，有一小部分的人員被從陪同名單中撤除，知道希克斯檢測的人也不多。該名消息人士也透露，當時川普顯得比平常都還要疲倦，但他們認為是因連續幾天夜歸導致，而且川普在紐澤西時也沒有出現任何症狀。
報導並指出，有關白宮高層的健康狀況瞞的相當緊，就連川普的競選經理也是看新聞才得知，還有官員聲稱自己要靠密切留意推特和電視來得到消息，因為得不到來自白宮西廂的官方資訊。
知情人士並聲稱，白宮規定快篩結果呈陽性後，才會進一步從鼻腔更深處採集黏液樣本進行更準確的檢測。當病毒在白宮傳播開來時，川普也甚至曾交代親近的顧問，要他別告訴任何人。
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