NBA／鬆懈了？詹皇和AD合計發生13次失誤 湖人錯失聽牌
NBA／鬆懈了？詹皇和AD合計發生13次失誤 湖人錯失聽牌
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-10-05 11:00:40｜update2020-10-05 14:09:46
洛杉磯湖人今天以104:115不敵邁阿密熱火，錯失在總冠軍賽取得3:0「聽牌」的好局，除了讓對方主將Jimmy Butler砍下40分「大三元」之外，陣中兩位球星共發生了13次失誤，也是輸球的關鍵原因之一。
在熱火兩位先發球員Bam Adebayo以及Goran Dragic都無法上場的情況下，湖人今天被外界看好應能順利勝出，但沒想到他們開賽遲遲無法進入比賽狀態，首節居然就發生了10次失誤，種下敗因。內線大將Anthony Davis此役發生了5次失誤，其中首節就出現了4次，而且還領到個人的第3次犯規，少了他坐鎮籃下的情況下，熱火今天禁區得分以52:34遙遙領先。
而「詹皇」LeBron James今天雖然攻下25分、10籃板、8助攻，但個人居然發生了多達8次的失誤，追平生涯在總冠軍賽最多失誤的紀錄，此前一場是在2017年總冠軍賽的第一戰。