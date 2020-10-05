因口角衝突行兇 台南學長槍殺學弟 凶嫌遭羈押
記者陳聖璋 / 台南報導
calendar_today2020-10-05 11:30:53｜update2020-10-05 11:31:24
台南市新市區4日凌晨發生槍擊案，張姓男子與吳姓男子為學長、學弟，因口角起衝突，吳嫌持槍射擊張男，子彈射中張男左胸，經緊急手術搶救，張男仍未脫離險境，案發後，警方逮獲吳嫌，全案依槍砲、殺人未遂罪送辦，檢察官訊後認吳嫌涉犯殺人罪嫌重大，且有逃亡之虞，聲請後經台南地院裁定羈押。
警方指出，4日凌晨4時58分，新市區成功街一棟民宅傳出槍響，張姓男子（25歲）左胸中彈，張男妻子將他送往台南市立安南醫院急救，由於傷勢嚴重，一度失去心跳、呼吸，家屬原有意轉診成大醫院，但因傷勢太重，院方緊急開刀搶救，當天下午2時30分完成手術，送入外科加護病房，目前仍未脫離險境。據悉，張姓男子與吳姓男子（28歲）原為舊識（學長、學弟關係），中秋節烤肉飲酒時，雙方發生口角並互毆，張、吳兩人後來又在電話口角互嗆，吳嫌從家中拿出改造手槍，約凌晨4時58分，前往新市區成功街張男住處尋仇，吳男朝張男開3槍，其中1槍打中左胸，另1槍未擊中、1槍未擊發；吳嫌作案後即駕車逃逸。警方以車追人，前往吳嫌新市三舍里租屋處，4日上午將吳嫌緝捕到案，起獲改造手槍1把、彈匣1個，無子彈，警訊中，吳嫌對開槍一事深感後悔，全案偵訊後依殺人未遂、槍砲罪嫌送辦；台南地檢署檢察官偵訊後，認吳嫌涉犯殺人罪嫌重大，且有逃亡之虞聲請羈押，台南地院4日深夜裁定羈押獲准。