預防疾病增強抵抗力　中醫提出妙方

在防疫新生活階段，新北市府與新北市商業會和新北市中藥商業同業公會共同合作推廣中藥產業，現推出「三帖保健良方」，到合法中藥行購買補養飲、元氣飲、活絡湯，前兩者直接引用，活絡湯則用在泡腳或沐浴，讓民眾在家也能善用藥膳享受健康。

▲新北市府與新北市商業會和新北市中藥商業同業公會共同合作推廣中藥產業，現推出「三帖保健良方」。(圖/記者康子仁攝)