修憲委員會6日啟動　朝野聚焦公民權下修18歲

「為因應國家統一前之需要」，改為「為因應國家發展之需要」，遭國民黨團質疑涉及敏感議題，此時提出適不適當留待社會公評。

李德維、陳玉珍、李貴敏、廖婉汝、楊瓊瓔、林為洲、魯明哲。經協調後的名單有國民黨立委費鴻泰、曾銘宗、吳怡玎、謝衣鳯、鄭麗文、林奕華及鄭天財。

民進黨團推派邱志偉、羅致政、劉世芳、吳思瑤、范雲、黃世杰、莊瑞雄、蔡易餘、郭國文、賴瑞隆、劉建國、伍麗華、何志偉、趙天麟、蘇巧慧、王定宇、張宏陸、鍾佳濱、管碧玲、周春米，並禮讓兩席給無黨籍立委林昶佐、台灣基進立委陳柏惟。

民眾黨推派賴香伶、張其祿；時代力量推派邱顯智。