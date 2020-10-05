修憲委員會6日啟動 朝野聚焦公民權下修18歲
記者吳承翰/綜合報導
calendar_today2020-10-05 11:24:50｜update2020-10-05 11:55:45
立法院修憲委員會將於明(6)日，院會通過委員名單後正式啟動，截至目前所提的案件共17案，其中9案是關於將公民權下修至18歲，兩大黨皆有人提案，為朝野間修憲的交集。
在七月的臨時會中，為了監察院人事案，國民黨團霸佔議場數日，凸顯考監兩院在憲政上尷尬的處境。此次修憲中，民進黨立委吳思瑤、王定宇、陳亭妃提案，將考試院、監察院的職權併入行政院及立法院。國民黨方面則有立委曾銘宗提出，提高考試院、監察院的任命門檻，從原本的過半出席的立委同意，調整為要全體立委的2/3同意，但未牽涉到考監兩院的職權、存廢。另有國民黨立委賴士葆提出，恢復立法院的閣揆同意權、要求總統定期到國會進行國情報告的提案。
國民黨立委林德福則提出自2024年上任的總統開始，提早於2月29日卸任、交棒給下一任總統；立法院上半年的會期也延後一個月，從現行的二月至五月，延至三月至六月，減少即將卸任的總統看守的時間。
統獨議題方面，則有陳亭妃、陳歐珀、余天等民進黨正國會系統的立委，提案將憲法前言的「為因應國家統一前之需要」，改為「為因應國家發展之需要」，遭國民黨團質疑涉及敏感議題，此時提出適不適當留待社會公評。
各黨的修憲委員名單，國民黨團推派李德維、陳玉珍、李貴敏、廖婉汝、楊瓊瓔、林為洲、魯明哲。經協調後的名單有國民黨立委費鴻泰、曾銘宗、吳怡玎、謝衣鳯、鄭麗文、林奕華及鄭天財。
民進黨團推派邱志偉、羅致政、劉世芳、吳思瑤、范雲、黃世杰、莊瑞雄、蔡易餘、郭國文、賴瑞隆、劉建國、伍麗華、何志偉、趙天麟、蘇巧慧、王定宇、張宏陸、鍾佳濱、管碧玲、周春米，並禮讓兩席給無黨籍立委林昶佐、台灣基進立委陳柏惟。民眾黨推派賴香伶、張其祿；時代力量推派邱顯智。