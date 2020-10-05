民團反瘦肉精豬肉 籲陳其邁召開食品安全專家會議
記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-10-05 11:45:15｜update2020-10-05 11:45:41
由多個民間團體組成的台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟今（5）日於高雄市議會舉辦瘦肉精（萊克多巴胺）健康危害說明會，將瘦肉精科學證據資料送交各黨團辦公室，並將於議會舉辦瘦肉精公聽會，提出民間版自治條例，修法源頭控管把關，阻絕於境外，保障市民食安健康。
民團向高雄市長陳其邁喊話，要讓市民吃得安心，最好的做法就是不讓瘦肉精的肉品流入市內，高市府不應只擴大稽查檢驗能量，更應對瘦肉精做詳盡的健康風險評估，市長應儘速召開食品安全專家會議，讓市民充分了解相關資訊，並成立萊豬食安專案小組定期會報。王文心博士表示，萊克多巴胺在動物實驗上顯示有短命、猝死、腫瘤、躁鬱等危害，相關人體試驗不足，台灣更缺乏實質健康風險評估，尤其高風險族群，如孩童，老人及孕婦等沒有充足調查研究 ，貿然開放萊豬對國人健康影響甚鉅。
長期關注瘦肉精的蘇偉碩醫師表示，萊克多巴胺（乙型受體素）屬荷爾蒙毒化物，對於腦部發育與神經發展具有潛在毒性，特別是成長中的孩童，在美國已有消費者團體提出集體訴訟乙型受體素的案例，台灣未經詳盡評估就開放，令人擔憂。民團指出，各地方政府繼台中市、雲林縣、嘉義市、台東縣等明訂瘦肉精（乙型受體素）零檢出及罰則，民團也將持續推動高雄市議會針對瘦肉精採取嚴格標準及相關配套為市民健康把關，盼高雄市議會開議之後推動修正高雄市食品安全衛生管理自治條例，針對瘦肉精制訂周延的控管。