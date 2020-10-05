曾因「關扁」與馬英九交惡　柯文哲：要走向共同的未來

1日的台北市設市百年活動，現任市長柯文哲將歷任的台北市長及台北市議會議長，全都邀集一同參加活動，而其中前總統馬英九也是與會嘉賓之一。由於過去柯文哲曾經因為馬英九在擔任總統時，前總統陳水扁也因罪入獄，而批評馬英九「侮辱台灣人」兩人因而交惡，不過現在兩人似乎相當友好，對此柯文哲今天（5日）上午接受訪問時，直言「我們有不同的過去，但是我們有共同的現在，那我們要不要走向共同的未來？」。

為了讓馬英九來參與上週的設市百年活動，柯文哲提前近一個月親自登門拜訪馬英九，雙方在會談中也針對相關時事議題進行討論。對此柯文哲也透露，當時有對馬英九說「你比較客氣」，美豬美牛在馬擔任總統時，還願意拿出來到立法院討論，「現在人家根本就直接就給它下去了，根本就by pass民意的監督。」對於蔡政府美豬美牛政策強度關山，柯文哲的不滿溢於言表。

柯文哲也強調，馬英九擔任過八年的市長，也擔任過八年的總統，「其實對我來講他是一個很重要的資訊來源。」柯文哲說，「就是不見得他講的你百分之百同意，但是他講的很多東西都是，『對我以前怎麼沒有注意到？』」。

而現場記者也追問，過去曾經因為前總統陳水扁被關一事，批評馬英九「侮辱台灣人」，是否是想法有所改變？對此柯文哲也坦言「以前的看法也沒有錯」，但是台灣內部總是得走出藍綠的泥淖。「如果台灣內部沒有辦法走出藍綠的泥淖，那你怎麼有辦法去處理兩岸問題？」柯文哲說，「所以那時候的看法，我們有不同的過去，但是我們有共同的現在，所以下一題，我們要不要走向共同的未來？很多態度上我們還是要去思考」。