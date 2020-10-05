NBA／巴特勒40分大三元拯救熱火 隊友：他是球隊領袖！
NBA／巴特勒40分大三元拯救熱火 隊友：他是球隊領袖！
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-05 11:40:43
熱火球星「士官長」Jimmy Butler今(5)日超狂演出，攻下40分「大三元」率隊擊敗熱火，在總冠軍系列賽扳回一城，因傷缺戰的隊友Goran Dragic大讚Butler此役展現了他為何是球隊一哥！
孤立無援的Butler今天拚盡全力，出賽45分鐘，全場20投14中，攻下40分13助攻11籃板，生涯首度在季後賽收穫「大三元」，率領熱火以15:104戰勝湖人，總冠軍系列賽追成1比2。熱火兩大主力Dragic和Bam Adebayo在總冠軍賽首戰受傷，前者遭遇足底筋膜撕裂傷，平均此傷缺席13場比賽，恐缺席此系列賽。
看到隊友好表現，Dragic在推特上大讚，「Butler今天展現了他為何是一支球隊的領袖和心臟！」
湖人退役球星「魔術強森」Magic Johnson也認可，「Butler今天展現他的領袖才能，賽前他就很有自信，覺得球隊有機會贏球。熱火防守策略奏效，包挾了AD成為致勝關鍵。」