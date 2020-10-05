NBA／巴特勒40分大三元拯救熱火　隊友：他是球隊領袖！

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

NBA／巴特勒40分大三元拯救熱火　隊友：他是球隊領袖！

記者鍾東穎/綜合報導

calendar_today2020-10-05 11:40:43

熱火隊球星Jimmy Butler。（圖／美聯社／達志影像）
▲熱火隊球星Jimmy Butler。（圖／美聯社／達志影像）
熱火球星「士官長」Jimmy Butler今(5)日超狂演出，攻下40分「大三元」率隊擊敗熱火，在總冠軍系列賽扳回一城，因傷缺戰的隊友Goran Dragic大讚Butler此役展現了他為何是球隊一哥！
孤立無援的Butler今天拚盡全力，出賽45分鐘，全場20投14中，攻下40分13助攻11籃板，生涯首度在季後賽收穫「大三元」，率領熱火以15:104戰勝湖人，總冠軍系列賽追成1比2。
熱火兩大主力Dragic和Bam Adebayo在總冠軍賽首戰受傷，前者遭遇足底筋膜撕裂傷，平均此傷缺席13場比賽，恐缺席此系列賽。

看到隊友好表現，Dragic在推特上大讚，「Butler今天展現了他為何是一支球隊的領袖和心臟！」

湖人退役球星「魔術強森」Magic Johnson也認可，「Butler今天展現他的領袖才能，賽前他就很有自信，覺得球隊有機會贏球。熱火防守策略奏效，包挾了AD成為致勝關鍵。」
 
關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

手搖飲新制明年上路！總熱量、總糖量都要標示，您怎麼看？

手搖飲新制明年上路！總熱量、總糖量都要標示，您怎麼看？

繼續作答
金曲獎超大遺珠！您覺得誰到現在都還沒拿過「最佳女歌手」獎最可惜？

金曲獎超大遺珠！您覺得誰到現在都還沒拿過「最佳女歌手」獎最可惜？

繼續作答
議員徐巧芯提議恢復全面徵兵、女性義務當兵，您怎麼看？

議員徐巧芯提議恢復全面徵兵、女性義務當兵，您怎麼看？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀