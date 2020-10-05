南方澳大橋重建今動土　蔡英文提3大目標、2022完工

蔡英文說，經過1年的努力，今天大橋能夠動土重建，她要感謝所有投注心力的人。這不是一項簡單的任務，因為此次要蓋的不只是一座橋，而是要重建的是南方澳人的心靈地標、更要重振南方澳漁港的風采。
蔡英文接著提出3大目標，希望能集結地方和中央的力量一起達成。首先，重建工作必須要如期、如質在2022年10月完成。大橋一天不蓋好，交通就不便利，要讓商圈振興起來，漁港活化，重建工作絕對不能拖延。
第二，要振興南方澳的漁業和觀光。南方澳開港將滿百年，許多地方人士對於未來的發展有很多的討論。蔡英文要求交通部偕同農委會漁業署及宜蘭縣政府，一起來了解在地的想法，讓南方澳成為宜蘭的驕傲，也讓這裡成為重要的魚貨交易地點、以及觀光勝地。
第三，是要持續強化橋梁安全管理。南方澳大橋斷橋事件是全國關注的安全議題。去年事發後，她與行政院蘇貞昌院長都要求加強全國橋梁的安全檢測，交通部林佳龍部長也跟各部會及地方政府合作，積極處理。過去1年來，政府全盤納管公眾通行橋梁、修訂檢測規範，以及精進橋梁資訊管理系統。
同時也協助各縣市政府，加速橋梁檢測和改善的工作。對於地方上需要整建的橋梁或是需要詳細檢測的橋梁，中央都全額補助經費，相關工作也已經在進行中。希望行政團隊結合各縣市政府的力量，來持續確保全國橋梁的安全。
蔡英文強調，3大目標都是民眾的期待，政府一定要努力貫徹執行。南方澳跨港大橋的重建，從籌備到完工，有許多挑戰需要克服。除了感謝地方政府和各個單位給予的協助和支援外，更要感謝當地民眾及漁民朋友們的體諒，忍受重建期間的諸多不便。最後，蔡英文也預祝工程圓滿順利，讓新的大橋為地方帶來嶄新氣象，看見轉型重生的南方澳。