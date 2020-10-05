影／南方澳斷橋重建動土　蔡英文、蘇貞昌連袂出席

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影／南方澳斷橋重建動土　蔡英文、蘇貞昌連袂出席

記者李清貴/宜蘭報導

calendar_today2020-10-05 13:11:33｜update2020-10-05 16:12:51

總統蔡英文與行政院長蘇貞昌連袂出席南方澳跨港大橋新建動土典禮
▲總統蔡英文與行政院長蘇貞昌連袂出席南方澳跨港大橋新建動土典禮。（圖／記者李清貴攝,2020.10.05)
南方澳跨港大橋去（108）年10月1日突然斷裂，造成6人罹難，13人受傷，事隔一年又四天之後，今（5）日舉行新橋重建動土儀式，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌一同出席，新橋總長796.53公尺，其中橋梁595公尺，引道201.53公尺，總工程費8億4850萬，預計111年8月完工。
南方澳跨港大橋去年10月1日突然斷裂之後，交通部長林佳龍承諾三年內完成新橋重建，在斷橋一年又四天之後，今天正式舉行新橋重建動土典禮，蔡英文總統在典禮致時時提出重建工程「三大目標」，蔡英文指出，重建的工作必須要如期如質地完成，大橋一天不蓋好，交通就不便利，要讓商圈振興起來，漁港活化起來，重建工作絕對不能拖延。
現在大橋的重建交給公路總局及蘇花改工程團隊，他們過去克服萬難，為東部的民眾提供一條安全回家的公路，相信2022年10月，兩年以後一定能如期如質地完工，讓南方澳鄉親有一座堅固可靠的橋樑，恢復交通便捷的生活。

蔡英文表示，南方澳是鯖魚之鄉，一個星期前也舉辦鯖魚節活動，新的大橋用的是鯖魚和海浪2種元素所設計，也能感受到鄉親對這座新橋充滿期待，南方澳開港將要滿百年，許多地方人士對未來發展有很多討論；我請交通部偕同農委會漁業署和宜蘭縣政府一起了解在地的想法，讓南方澳成為宜蘭的驕傲，也讓這裡成為重要的漁貨交易地點和觀光勝地。

▲總統蔡英文在南方澳跨港大橋新建動土典禮致詞。（圖／記者李清貴攝,2020.10.05)
▲總統蔡英文在南方澳跨港大橋新建動土典禮致詞。（圖／記者李清貴攝,2020.10.05)
蔡英文說，去年事發以後，她和蘇貞昌院長要求全國橋梁的安全檢測，林佳龍部長和各部會地方政府合作積極處理；過去一年，我們全盤納管公眾通行的橋樑，修訂檢測規範以及精進橋梁管理系統，同時協助各縣市政府加速橋樑檢測和改善的工作，對於地方上需要詳細檢測的橋樑，中央全額補助經費，詳的工作已經在進行當中。

蘇貞昌致詞時則是強調，「經一事長一智」，南方澳大橋斷裂後，行政院針對全國橋梁進行總體檢，在2萬多座橋梁中，盤點出108座，該新建的新建，該補強的補強，尤其每座橋梁都像農產品一樣有「履歷」，橋梁也有「工程履歷」，每一座橋梁都有人管，都要管得好，都要到位，而這些經費，蔡總統指示全額由中央補助地方。

▲行政院長蘇貞昌在南方澳跨港大橋新建動土典禮致詞。（圖／記者李清貴攝,2020.10.05)
▲行政院長蘇貞昌在南方澳跨港大橋新建動土典禮致詞。（圖／記者李清貴攝,2020.10.05)
 
 
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