中國挑釁大動作　正迫使加拿大更靠近台灣

國際事務專欄作家費雪（Matthew Fisher）2日分析指出，加拿大應美國要求逮捕華為財務長孟晚舟，中國報復性囚禁加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和史佩弗（Michael Spavor），加拿大在此困局下，已有20多個月進退兩難。但隨著中國大動作不斷，到某個程度，加拿大武裝部隊可能會被迫適度加入盟國保衛台灣的強大計劃。
費雪指出，在中國持續擾台威脅下，包括「War onthe Rocks」等多家美國軍事刊物都提出類似看法，指美國應該輪調陸軍和陸戰隊經過台灣。此舉固然會激怒中國，但它不只讓台灣安心，也讓日本和韓國得以放心；畢竟，如果中國占領台灣，控制得以進入黃海的台灣海峽繁忙航運通道，他們將被迫照北京的意思打交道。
費雪表示，儘管加拿大人一直到最近才開始認真注意此事，杜魯道（Justin Trudeau）政府一直默不作聲，但世界正在改變，加拿大已陷入印太地區的風暴之中。與此同時，中國對北極的野心，也讓加拿大不可避免必須多加提防。
幾年前，中國開始宣稱自己是「近北極國家」，為其入侵遠北地區合理化，至今已進行許多北洋破冰之旅。中國官媒甫於日前宣布，第一艘自製極地破冰船「雪龍2號」結束75天北極考察之旅，返回上海。雪龍2號調查了加拿大水域附近的海床。杜魯道政府不公開談論此事，但美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）則是提起了中俄兩國今年夏天在北冰洋進行的海上聯合演習。
費雪指出，據今年夏天的一項意見調查，有8成加拿大人認為應減少與中國貿易往來。杜魯道政府對於該做什麼一直顯得很困惑，幾乎什麼也沒說，但暗示最終可能不再熱切追求與中國建立更緊密經濟聯繫。
日前，安大略省議會準備循往例在中國國慶日舉行升中國國旗的儀式，消息曝光後，引發輿論撻伐，指北京仍將兩名加拿大公民扣為人質，安省政府最後取消此儀式。僅此，足以顯示加拿大人民對中國霸凌的憤怒之情。（編輯：韋樞）1091005