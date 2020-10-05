韓國瑜出局？沈富雄預言「剩4人」搶2024總統：小黨幻滅

前民進黨立委沈富雄在臉書發文提出「後川普時代的大預言」，他認為美國總統大選將會以「拜登大勝，川普黯然下台」告終，政權將由共和黨現任總統順利移轉至民主黨對手拜登手中，狂人川普將無力囂張，另外指出在拜登領導下的美國將繼續挺台「拒統」，但也會停止挑釁北京的「反獨」紅線，不過這場美中惡鬥台灣將成為贏家，產業鏈重整後更具彈性，各項世界排名將穩定超前。
而2024總統大位爭逐，沈富雄就認為只剩前新北市長朱立倫、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦以及副總統賴清德四人能爭鋒，高雄市前市長韓國瑜將棄選，不過中國將會「短空長多，療傷止痛」，稱霸將延後，而台灣的兩岸政策將更穩健，「謀獨」留給小黨及躁進小派系，更稱「國民黨不會亡，將加速本土化」、「其他小黨幻滅，短期內看不到像樣的第三黨」。
沈富雄稍早在臉書撰寫「後川普時代的大預言」一文，並列出12點預言：
(1) 拜登大勝，川普黯然下台，政權順利移轉，狂人無力囂張。
(2) 美國「反中、反共」政策三十年不變，但手法轉趨細膩，符合國際遊戲規則。
(3) 中國短空長多，療傷止痛，「一帶一路」縮水，稱霸延後。
(4) 美國繼續挺台「拒統」，但停止挑釁北京的「反獨」紅線。
(5) 台灣是美中惡鬥的贏家，產業鏈重整後更具彈性，各項世界排名將穩定超前。
(6) 美懼通膨、中憂失業，美中民生產業鏈無法脫鉤，因此兩岸貿易依舊暢旺。
(7) 台海復歸平靜，武嚇告一段落。
(8) 台灣兩岸政策將更穩健，「謀獨」留給小黨及躁進小派系。
(9) 國民黨不會亡，將加速本土化，不得民心，連北京也看不起你。
(10) 小黨幻滅，短期內看不到像樣的第三黨。
(11) 2024大位爭逐，剩朱侯文清四人，韓不與焉！
(12)「十月驚奇」不是川普出手，而是冥冥之中有個「祂」。是「神愛世人」，不是「God bless America」。（編輯：楊智傑）
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