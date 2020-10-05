南方澳跨港大橋斥資逾8億重建 估2022年完工
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-10-05 14:28:09｜update2020-10-05 14:28:12
南方澳跨港大橋今（ 5 ）日舉行祈福動土典禮，包含總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍等人出席，目前南方澳舊橋引道已拆除完成，將於原址重蓋新橋，工程經費 8 億 4,850 萬元，預計 2022 年 10 月以前完工。林佳龍表示，未來南方澳跨港大橋將會由港務公司負責維運管理，至於是否要畫分至蘇澳商港的範圍，這部分還需討論。
南方澳跨港大橋去年 10 月 1 日發生崩塌意外，造成多人傷亡，也重創地方經濟及觀光發展。交通部今年 7 月啟動重建工程，設計、監造單位為台灣世曦工程顧問股份有限公司，承包廠商為新亞建設開發股份有限公司，工程經費 8 億 4,850 萬元，由航港局航港建設基金支應、工期 760 天，預計 2022 年 10 月前完工。交通部表示，南方澳舊橋引道已如期拆除完成，如今將於原址重蓋新橋。新建橋梁設計為三跨連續變斷面加肋預力箱型梁橋，工程總長 796.53 公尺，其中橋梁 595 公尺、引道 201.53 公尺，橋面寬 13 至 14.6 公尺。橋梁造型發想自南方澳漁港「鯖魚的故鄉」，於道路兩側設置人行步道、造型欄杆及裝置藝術，夜間搭配藝術光雕系統，完成後將結合交通與觀光於一體。 南方澳跨港大橋完工後由誰管理？交通部長林佳龍回應，未來產權在航港局，並由港務公司維護管理，至於是否要畫分至蘇澳商港的範圍，目前都是在討論階段。南方澳跨港大橋除了服務在地漁民，也會有觀光客進出，會跟地方溝通，在確保安全前提下提供更好的服務。