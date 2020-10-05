竹北水資中心二期擴建 內政部：確保頭前溪水質
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-05 14:59:01
「竹北水資源回收中心第二期工程」今(5)日舉辦開工動土典禮，內政部次長邱昌嶽表示，竹北地區近年人口顯著成長，每日污水處理量已經超過現有一期設備設計量的80%，這次透過中央與地方合作，由內政部補助92%經費擴建水資中心，可使每日污水處理量由2萬噸，倍增至4.5萬噸，避免生活污水排入頭前溪，確保水質環境，預計111年5月完工。
內政部表示，為改善新竹縣河川水體水質及提升家戶生活品質，中央自民國92年迄今，已補助新竹縣65億餘元協助竹北及竹東2處污水下水道系統建設，管線佈設逾60公里，並完成超過3.9萬戶的家戶污水接管。竹北污水系統收集區域包含竹北及新竹高鐵特定區，目前高鐵站周邊皆已完成土地重劃，高鐵特定區內新興建案林立，隔著頭前溪相望就是新竹市區及新竹科學園區，地理位置優越，近年人口顯著成長。
內政部指出，為避免家戶生活污水排放至頭前溪，總經費4.64億元的「竹北水資源回收中心第二期工程」，由內政部補助92%、4.27億元，預計111年5月底完工後，將可倍增污水處理量，確保頭前溪水質，後續並研議將回收中心再生水提供竹科園區使用，以協助提供新竹產業發展用水需求。新聞來源為Newtalk 新頭殼