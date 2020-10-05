數位身分證將小規模試行　徐國勇：明年7月全面換發

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數位身分證將小規模試行　徐國勇：明年7月全面換發

記者張志康/綜合報導

calendar_today2020-10-05 14:53:46

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▲內政部表示，新版數位身分證將於明年7月起正式換發。（圖／摘自內政部網站）
原本預計今年10月起全面換發的數位身分證，受疫情影響延後。內政部長徐國勇今（5）日在立法院內政委員會表示，數位身分證將於明年7月起全面換發，另外也將自明年1月起，於澎湖縣、新竹市及新北市小規模試行。
徐國勇今日於立法院內政委員會進行業務報告時指出，各界關注數位身分識別證（New eID）換發時程，目前規畫在110年1月到6月進行小規模試行換發作業，110年7月啟動全面換發作業。
另外，徐國勇指出，為確保全面換證流程順利無誤，在初期發證期間，將在澎湖縣、新竹市試辦，另外，在新北市的板橋、中和地區因為要進行部分門牌整編作業，將同時試辦換發數位身分證。

他也強調，新系統上線前，也將先進行整合測試、網站弱點掃描、滲透及壓力測試，並在小規摸試行期間辦理「賞金獵人」競賽，針對New eID晶片、API應用程式等進行攻擊與驗測，強化資安整備工作後，才會全面換發。
徐國勇表示，New eID晶片作業系統、資通產品須符合國際安全標準，製卡工作已委由中央印製廠辦理，在獨立安全場地印製，並受內政部嚴格監督；晶片的晶圓則由台積電生產。
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