NBA／被Butler守到發生6失誤 詹皇寫生涯對位最慘紀錄
NBA／被Butler守到發生6失誤 詹皇寫生涯對位最慘紀錄
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-10-05 15:02:19
洛杉磯湖人今天以104:115輸給邁阿密熱火，球隊當家球星「詹皇」LeBron James此役發生了8次失誤，被認為是落敗的重要原因，大部分都是在「士官長」Jimmy Butler的防守下產生。
Butler今天出賽將近45分鐘，拿到40分、13助攻、11 籃板的「大三元」數據，而不僅進攻端撐起球隊，他在防守時還要對位James，並且在這場比賽成攻造成對手6次的失誤。從2014年相關數據開始採用開始，這是James在季後賽面對單人防守出現的最多失誤的一場，也顯見Butler的防守壓迫性有多大。
這場比賽還沒結束時，James見大勢已去，就提前離場。他賽後受訪談及此事時坦言非常沮喪，但也稱讚Butler的出色表現，「我喜歡與他對位，他是籃球比賽中好勝心最強的球員之一，我不知道我還有多少機會對上如此強勁的競爭者。」另外，James也一肩扛起輸球責任，他表示球隊今天發生這麼多的失誤，自己做為先發控衛有著不可推卸之責，因此全部都由他來承擔。