影／宣示警消也不吃萊豬？徐國勇跳針答：會標示好來源

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影／宣示警消也不吃萊豬？徐國勇跳針答：會標示好來源

記者吳承翰/台北報導

calendar_today2020-10-05 15:22:26｜update2020-10-05 18:48:05

陳玉珍、徐國勇
▲國民黨立委陳玉珍質詢時問徐國勇會不會要求承包警消單位員工餐廳的業者不用萊豬，徐國勇只強調會要他們標示好來源。 (圖/翻攝國會直播)
含萊克多巴胺的美國豬肉即將在明年元月一日解禁，國人憂心這些豬肉混入加工品流入市面、團膳料理。教育部、國防部都要求管轄的單位一定要用台灣豬，今(5)日，國民黨立委陳玉珍質詢內政部長徐國勇時，問及是否會要求警政、消防單位的員工餐廳跟進，徐再三強調會要求外包廠商標示豬肉來源，讓員工有選擇權力，是否要求廠商一定要用台豬，徐國勇則不願鬆口。
萊豬即將進口，為了緩解國人疑慮，教育部要求承包國中小營養午餐的廠商只能用台灣豬，國防部也宣示國軍只會吃台豬，體育署也要求國訓中心應避免讓國手吃到萊豬。
陳玉珍質詢時提到，很多警察、消防單位配有員工餐廳，她問徐國勇是否會要求這些員工餐廳避免使用萊豬？徐國勇回「餐廳有些是外包，會讓廠商自己選，標示清楚是最重要的。」

沒聽到滿意的回答，陳玉珍追問徐，是否會像其他政府部門一樣，要求轄下的單位只能用國產豬？徐國勇說「標示才是重點，教育部的營養午餐只針對國中小，沒有要求高中、大學，內政部也沒有國中小。」陳玉珍質疑「所以你意思是教育部只關心國中小？」徐國勇解釋「不能這樣講，不能說(教育部)只關心(國中小)，最重要的部分是標示清楚，用哪裡的豬。」

眼見徐國勇就是不對警消吃萊豬表態贊成或反對，陳玉珍直接問「所以用美(萊)豬也可以？」徐國勇再次強調「標示清楚，員工自己會選擇，還是一句話，標示最重要。」

用各種方式都得到一樣的回答，陳玉珍無奈地說「你是內政部的大家長，怎麼在這邊一直跳針？」徐國勇回「讓員工自己去選擇，我宣示了，標示一定要清楚，委員不能說跳針，你一直問一樣的問題，我當然給你一樣的回答。」

最後陳玉珍想得到結論，問道「所以內政部不會管(承包廠商用不用萊豬)，讓他們自己去選？」徐國勇解釋「不是不會去管，讓辦團膳的業者自己去選，我管那個標示一定要清楚」。
 
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