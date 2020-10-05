港湖胖虎「高嘉瑜」歌聲驚人！鄭運鵬：可以拿來驅離共機
港湖胖虎「高嘉瑜」歌聲驚人！鄭運鵬：可以拿來驅離共機
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-10-05 15:37:37｜update2020-10-05 15:43:28
民進黨籍立委高嘉瑜愛秀歌藝，但卻被網友封為「港湖胖虎」。民進黨同黨立委今（5）日開玩笑說，她的歌聲可以錄製成廣播，讓空軍拿來驅離共機。
今年國慶煙火將首度移師到台南舉行，中國大陸網民卻把國慶煙火當作中國武嚇的標的。對此，民進黨立委鄭運鵬受訪表示，國慶煙火不是戰爭砲火，台灣慶祝國慶，中國網民拿來作武嚇文章，可以見得兩國民情不同，而且台灣的國慶煙火移師各縣市已經成為慣例，也曾經到花東舉辦，效果都很好。鄭運鵬指出，這次在基隆基隆港舉辦，是經過林右昌市長兩個任期改造過的景點，有國慶煙火的加持，展現不同風情，相信對基隆的國際及國內旅遊都很有幫助。
媒體追問，中國網民拿高嘉瑜委員的歌聲當作台灣國防的戰力。鄭運鵬開玩笑說，高嘉瑜委員的歌聲，竟然可以被中國網民當作像卡通「超時空要塞」裡面的歌聲武器，已經認為很神奇了。如果中國認為這個天生的生化武器有效，國軍可以考慮未來共機擾台的驅離廣播，改用高嘉瑜來錄音，說不定共機聽到就自動嚇跑了。