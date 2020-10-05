屏東5日起公費流感疫苗開打　呼籲符合資格民眾踴躍接種

縣府5日上午在屏東醫院一樓大廳舉辦流感疫苗開打記者會，副縣長吳麗雪、衛生局長施丞貴率先接種流感疫苗，並呼籲符合資格的民眾踴躍接種。
副縣長吳麗雪表示，接種流感疫苗是預防流感最有效方法，依據衛生福利部疾病管制署統計本縣108年共計93人確診流感併發症，死亡27人，其中24人未接種流感疫苗，研究資料亦顯示，流感疫苗對健康成人有70%至90%保護效果，及可減少老年人50%到60%流感併發重症風險，可見疫苗具有保護力及安全性。因接種後需2週後才有保護效果，請符合接種資格的民眾儘速接種，以儘早產生保護力避免流感疫情侵襲，以維身體健康。
衛生局長施丞貴提醒，疫苗接種後應就近休息並觀察至少30分鐘，無不適症狀再行離開；如有特殊不良反應，應儘速就醫，並立即通報衛生局防疫專線08-7380208，以釐清原因，相關訊息可至衛生局網站／衛生業務／疾病管制科流／感疫苗接種專區查詢。
109年度流感疫苗公費接種對象：1.65歲以上長者及安養養護等機構對象，2.滿6個月以上至國小入學前幼兒，3.國小、國中、高中/職及五專一至三年級學生，4.50-64歲成人，5.具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人、含BMI≧30、罕見疾病患者及重大傷病患者，6.孕婦及6個月內嬰兒之父母，7.幼兒園托育人員及托育機構專業人員(含社區公共托育家園)，8.醫事及衛生防疫相關人員。9.禽畜業及動物防疫相關人員。