柯文哲打藍綠和解牌為選總統？藍綠民代齊轟：先搞好市政

台北市1日舉辦設市100週年活動，邀請了包含前總統馬英九及陳水扁在內的歷任台北市長前來與會，也剛好讓馬扁兩人同台，被解讀積極營造「藍綠和解」的態勢。而現在也傳出，柯文哲早在一個月前就親自拜訪馬英九，邀請他來參與活動。柯文哲頻打藍綠和解牌，也被直指是為了2024年總統大選在鋪路。不過藍綠市議員皆對柯文哲積極準備選總統一事表達反感，並要求柯「應先處理好市政再來說」。

民進黨台北市議員王世堅直言，柯文哲現階段並沒有任何成果，可以去說服民眾相信他有能力做好總統。「利用設市百年紀念活動，去拉攏諂媚政治人物，這個是完全沒有格的。」王世堅說，「設市活動『摸蛤仔兼洗褲』，為了提高支持度，無所不用其極，這個真的讓我很瞧不起他。」王世堅更強調，為了爭取選票，柯文哲忽藍又忽綠，沒有核心思想，「這樣的人，哪有資格參選總統？」。

國民黨台北市議員汪志冰表示，對於柯文哲朝著藍綠和解的方向前進，雖然是大家對於未來的期望，「但話又說回來，當初選民是選你當台北市長，不是總統。」汪志冰說，「你的角色、人家對你的託付，你就是市長，你真的不需要想太多，你如果表現好，說不定你2024年真的還是有一點機會，但是現在這種狀況的話，其實是不斷地在扣分的。」汪志冰強調，若是柯文哲僅是心心念念想選總統，並且針對藍營的選票，進行很多「心機上的安排」，她還是覺得柯文哲「想太多了」。

民進黨台北市議員簡舒培則表示，柯文哲從2018年當選後，就已經無心市政至今。「2018年選後，柯文哲一心只想要總統蔡英文『交戰犯』，2019年忙著考慮要不要選總統，還有組織台灣民眾黨進行立委選戰，2020年選戰結束後，又說開始準備2024總統大選。」簡舒培說，「而且如果柯文哲利用市政資源進行個人的宣傳，也不是一天兩天的事情，而且若柯文哲真的想靠著設市百年活動，邀請馬英九及陳水扁到場，就吸引藍綠支持者，那只能說他太天真了」。