難怪泰國明星常大方認愛！情侶出場費大於單身驚人價格曝

一、Nadech Kugimiya和Yaya Urassaya Sperbund
泰國和挪威混血的女星Yaya被稱作國民甜心，除了長相甜美、演技精湛之外，連學歷都很驚人，曾畢業於泰國第一學府朱拉隆功大學的藝術學院。她和奧地利與泰國混血的Nadech談戀愛可說是郎才女貌，公開戀情後更吸粉。
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二、Ter Chantavit Dhanasevi和Mai Davika Hoorne
作為當紅炸子雞的Mai Davika Hoorne，臉蛋曾被不少媒體人士譽為超完美顏值，她和Ter的戀愛也讓人看得十分賞心悅目。他們的出場費則為50萬泰銖。
三、Mik Thongraya和Bow Maylada Susri
曾一起出演戲劇，最後假戲真做的Mik Thongraya和Bow Maylada Susri，也是泰國粉絲心目中的神仙眷侶，不過由於倆人公開戀情時刻恰逢疫情，所有明星的收入都大減，因而兩人雖然名氣十足，出場費僅有20萬泰銖。
談戀愛已經是一件值得開心的事了，如果還因此助長工作運那更是喜上加喜。泰國演藝圈和粉絲對於明星交往的友善程度，令人欽佩。
更多對明星情侶出場費，詳見《VISION THAI 看見泰國》報導。