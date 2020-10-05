周興哲哥火力全開嗆爆　要Hater通通消失

歌手周予天將於6日推出第2首數位單曲《Not Tonight》，這首歌是周予天寫給所有Hater，對於酸民、冷言冷語、見不得別人好的人都通通消失。而周予天近期迷上爬山，因此特別邀請弟弟周興哲一起享受芬多精，得知師妹鄭心慈也愛爬山，甚至鼓勵全公司組成「星空登山社」，由他領軍去登峰。

周予天所屬星空飛騰、索尼音樂，依這首歌風格，將其定義為「Not Tonight天然除膠去污劑」，使用方式很有趣，「按下PLAY鍵後，可針對酸民、小人族群大聲播放，無論被黏貼多少標籤，皆可不傷尊嚴、不留殘念、完全去除！」

▲周予天推出新歌《Not Tonight》。（圖／星空飛騰提供）

而周予天把歌曲《Not Tonight》上線，當作是自己27歲的生日禮物，他今年生日適逢中秋佳節，跟家人一起團聚吃生日餐、中秋飯，低調慶生，他近3個月來迷上爬山，連中秋連假他也把握好時光上山，登頂後還脫去上衣健行，好身材讓登山民眾舉拇指比讚，讓他不好意思，想把衣服穿回來。