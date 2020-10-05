科大校園「原資中心」揭牌 見證豐富多元文化
記者金武鳯/台中報導
calendar_today2020-10-05 17:20:00
修平科技大學原住民族學生不及百人，算是校園「少數民族」，但修平科大為落實原民生服務工作，本學年度成立原住民族學生資源中心，副校長林訓正表示，「原資中心」將提供原民生生活、課業及就業輔導，並協助規畫生涯發展及民族教育課程。
修平科大除了在教學大樓成立「原資中心」辦公室，同時也在校園三角公園建構原住民特色小屋，為原民生打造溫馨的「家」，提供交流互動空間，增進原民學生歸屬感，成為校園特殊風景。修平科大副校長林訓正在揭牌儀式上表示，原住民族學生資源中心的成立，不僅見證修平豐富多元校園文化，也期待不論是在推廣原住民族文化，提升原民生在校生活適應、學習成效與就業競爭力方面，都能確實提供實質助益；揭牌儀式並邀請行政院原住民委員會科員陳盈璇、臺中市政府原住民事務委員會主任秘書林敏忠等人列席觀禮。
呼應原住民族學生資源中心的成立，揭牌儀式洋溢濃濃「原民風」，除了邀請原舞曲文化藝術團帶來精采的高峰禮讚舞曲表演外，修平科大馬拉桑社團社員著原住民服飾表演精彩的傳統舞蹈，壓軸是參與賓客、師長及學生們同歡齊跳大會舞，體驗原住民樂舞的熱情與活力。修平馬拉桑社已成立四年，去年榮獲全國績優社團評鑑獲得康樂性甲等獎。馬拉桑社社長李佩宜表示，原民生資源中心與特色小屋，不只是原民生專屬所有，也歡迎更多不同族群同學加入利用，藉以推動修平多元文化交流與共融。