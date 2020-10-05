防疫考量避免群聚感染　10月31日海軍左營基地開放取消

由於全球新冠肺炎疫情未有趨緩跡象，美國總統川普日前也宣佈確診，海軍敦睦艦隊4月時又曾爆發磐石軍艦群聚感染，

海軍司令部透過臉書粉絲團宣佈，本軍原訂於109年10月31日（星期六）左營基地舉辦之「全民國防之旅－營區開放」活動，因全球疫情仍屬嚴峻，且國內疫情風險亦未解除；鑑於過往營區開放皆有數萬人以上民眾踴躍參與，且艦艇多屬密閉空間，為避免群聚感染風險，引發民眾恐慌，在多方評估考量下，今年活動正式宣告取消，籲請國人諒解。

新冠肺炎疫情全球蔓延，為避免群聚感染，國軍將原本預定4、5月舉行的漢光36號演習兵推、實兵操演延到下半年實施，8月15日空軍花蓮基地營區開放與8月29日新竹湖口營區開放，也都因為防疫需求取消。