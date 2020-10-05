公費流感疫苗全面開打 雲副縣長謝淑亞率先挽袖
記者簡勇鵬、洪佳伶/雲林報導
calendar_today2020-10-05 18:40:00
109年度公費流感疫苗自今（5）日起全面開打，雲林縣同步配合，疫苗也首度全面升級為四價，保護力大幅提升，籲請民眾儘速完成疫苗接種；也鼓勵未具公費接種資格之民眾，可自費接種一劑流感疫苗。
依據資料顯示，流感主要傳播方式有飛沫及接觸傳染，感染後主要症狀為發燒、頭痛、肌肉痛、疲倦、流鼻涕、喉嚨痛及咳嗽等，部分患者伴有腹瀉、嘔吐等症狀，尤其校園是容易出現群聚疫情的場所，病毒易透過學童帶回家中，感染家中抵抗力低的幼兒或老年人；多數患者在發病後會自行痊癒，少數高危險族群包括老年人、嬰幼兒及患有心、肺、腎臟及代謝性疾病等慢性疾病患者，或免疫功能不全者，可能出現嚴重併發症，因此雲林衛生局呼籲符合公費接種資格的民眾儘速接種。109年度公費流感疫苗自10月5日起全面開打，其公費接種對象為滿6個月以上至國小入學前幼兒、國小至高中、高職、五專一至三年級學生、50歲以上成人及符合條件之具潛在疾病者等；請民眾儘速完成疫苗接種，即可於農曆春節前後之流感高峰期前獲得足夠保護力，不致於影響冬季流感防疫；也鼓勵未具公費接種資格之民眾，可自費接種一劑流感疫苗，保護自己及家人，提升群體保護力。
副縣長謝淑亞指出，另為加強照護長者健康，雲林縣購置23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，凡設籍本縣65歲以上縣民，未曾接種者可免費接種1劑，減少因肺炎鏈球菌感染引發相關併發症及死亡的機率。呼籲65歲長者符合者，左臂施打流感疫苗，右臂施打肺鏈疫苗，以達雙重保健康。衛生局長曾春美表示，其餘符合公費資格之民眾，請接種時攜帶健保IC卡卡或兒童保健手冊及罕見疾病或重大傷病患者須備證明文件至各地合約醫療院所或衛生所完成接種，合約醫療院所配置點可至流感一網通( https://antiflu.cdc.gov.tw/)查詢，或洽詢當地衛生所；如有流感疫苗相關疑問，可參閱疾管署全球資訊網查詢。