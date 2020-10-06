夢想不設限！肌萎症線上攝影展　鏡頭下展現強韌生命力

每個人都有自己的夢想，然而對於肌萎症的病友來說，有些一般大家習以為常的日常小事，卻是病友們的小小夢想。中華民國肌萎縮症病友協會特別請到攝影大師林炳存掌鏡，以攝影的方式，述說不同病友的人生故事，展現其強韌的生命力，更透過照片為這些病友圓夢，並將拍攝作品展示於線上攝影展，讓更多人認識肌肉萎縮症，同時也鼓勵更多病友，勇敢追逐自己心裡的夢想。

肌肉萎縮症是一群遺傳性罕見神經肌肉退化疾病的統稱，由於基因上的缺陷或突變，而造成肌肉逐漸萎縮，隨著時間及年齡增長，肌肉會逐漸無力、變形，較嚴重的，可能還會影響呼吸道肌肉、導致呼吸功能減退。這些不同的罕見神經肌肉萎縮疾病，因早期症狀與許多疾病相似，確診難度相當高，往往病人長時間輾轉留連在各科門診，仍找不出原因，而耽誤了盡早安排治療的時機。

本身不只是病理科醫師，同時也是肢帶型肌肉萎縮症(LGMD)病友的中華民國肌萎縮症病友協會理事長陳燕麟醫師表示，不少肌萎症病友一開始最大的困擾都是「不知道到底要看哪一科」，跑了多家醫院，甚至嘗試復健等各種療法卻不見好轉，陳燕麟醫師強調「記得掛神經內科」，在醫師仔細地詢問病史及理學檢查，排除一些相關疾病後，也會安排如基因檢測等特殊檢查，以確認是否罹患肌萎症。



▲中華民國肌萎縮症病友協會理事長陳燕麟醫師（圖／資料照片）



正因為是罕見疾病，在罹病人數很低的狀況下，病友及其家人往往沒有太多資源獲得訊息，而肌萎症病友協會的成立，就是希望建立一個病友溝通與資訊交流平台，幫助病友更快面對接下來種種的重大轉變，「罹患這類型目前仍無法治癒的罕見疾病，無論生活上或是心境上，都需要很大的調適，」陳燕麟醫師說，即使是他自己，也花了足足11年時間，才能真正坦然去面對這樣的自己。「所以病友及家人都非常需要周遭的鼓勵，而協會裡的其他病友們，以過來人的經驗來分享，也可以讓病友之間獲得更大的支持。」





如同病友艾爾莎在高中時期發病，她亦是肢帶型肌肉失養症病友，因為罕見神經肌肉疾病確診不易，她獨自經歷著肌肉逐漸無力、害怕自己再也無法下床的恐懼，苦於查詢不到相關資料，輾轉就醫直到大學畢業才確診。從小念傳播系有記者夢想的她，藉由信仰與教會持續努力，現在自駕旅行都難不倒她。這次，她化身成戰地記者，不僅自己圓夢，更希望傳達關懷與堅持的心，鼓勵大眾不要小看自己力量。



▲艾爾莎/戰地記者（圖／資料照片）

最後，陳燕麟醫師還希望賦予病友們推廣疾病資訊的任務，成為一個個「生命講師」到各個機關學校分享，讓大眾更加了解這個罕見疾病。協會更持續安排各種多樣化的活動，鼓勵肌萎症病友多多接觸外界，同時努力去完成自己想要的小小夢想。這次舉辦線上攝影展，請到許多大牌明星「御用」攝影大師林炳存掌鏡，由專業團隊為8名肌萎症病友打扮成他們夢想的模樣，享受時尚雜誌級的待遇，並拍下一張張精彩充滿生命力的照片。陳燕麟醫師說，這不僅是圓夢計畫，也讓家人們以他們為傲，更希望透過攝影展，鼓勵更多病友活出自我，讓生命更加精采動人。

