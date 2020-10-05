三倍券帶0.2%經濟成長？費鴻泰痛批主計長胡扯
記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-10-05 17:38:17
立法院財政委員會今日邀請行政院主計總處和審計部，進行業務報告並備詢。主計長朱澤民表示，振興三倍券預估將能帶動0.2%經濟成長率，但國民黨籍立法委員費鴻泰痛批，主計總處並未真正進行調查，卻拋出個0.2的數字，「根本是胡扯」。
國民黨立委曾銘宗質詢時，問及三倍券目前執行金額為何？朱澤民說，目前約1800萬人領取，原本預計理論上民眾都會領，但實際情況有3%沒領。至於三倍券的總體效益對經濟成長率的占比？朱澤民表示，約0.2到0.3個百分點。費鴻泰表示，他問了大概20個人怎麼使用三倍券，其中有19個是用在一般消費，但主計總處認為可以創造0.2個百分點的經濟效應，究竟是怎麼算的？況且現在三倍券還在進行式，這樣回答他覺得不夠專業。
費鴻泰直指，朱澤民所說的0.2%大概來自於三倍券扣掉民眾自己出的1000元，2000元乘上2300萬人，共計460億元，目前一年GDP總值約19兆元，460億除以l9兆，就是0.2左右，主計總處的邏輯就是這麼簡單，但主計處應該很專業才對。
費鴻泰表示，帶動經濟成長率這一點，要仰賴額外的消費，但以目前的情況來看，有很多人還沒領三倍券，也有很多人當作一般消費，沒有額外支出；主計總處貿然說出0.2這樣的數字，他覺得很難過。主計總處官員坦承，確實沒有進行調查。費鴻泰怒批，沒有調查卻告訴我是0.2，根本是胡扯！