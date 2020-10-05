東勢四美公墓納骨塔新建工程 今日舉行動土典禮
記者簡勇鵬、洪佳伶/雲林報導
calendar_today2020-10-05 19:50:00
東勢鄉四美公墓納骨塔新建工程今日舉行動土典禮，東北納骨塔啟用迄今已17年，塔位接近飽和狀態，東勢鄉公所在雲林縣政府及台塑等企業協助下，擇定於四美公墓新建納骨塔，雲林縣長張麗善、東勢鄉長林維戊立委吳琪銘、村長等人共同持鏟動土，並與鄉親一同上香祈福。
雲林縣長張麗善指出，東勢鄉東北納骨塔於民國92年啟用，目前塔位已接近飽和狀態，感謝林維戊鄉長的用心及代表會的協助，積極尋找適當用地及經費，歷經多年努力，日前終於順利發包，總工程經費高達1億多元，除了鄉公所的自備款外，縣府及企業也給予協助，希望能讓東勢鄉親在臨終這段路走得更有尊嚴，且能在優美的環境中安息。張麗善表示，她擔任立委任內為照顧弱勢族群，推動殯葬管理條例增訂第21條之1(艱苦人條款)，也就是低收入戶使用殯葬設施免費，並於上任後進一步推動本縣中低收入戶使用納骨塔免費政策，目前本縣已有許多鄉鎮市中低收入戶可以免費使用納骨塔，東勢鄉公所也修法通過中低收入戶可免費使用納骨塔，預計在今年底前，本縣20個鄉鎮市均能通過中低收入戶免費使用納骨塔。
東勢鄉長林維戊表示，今日動工的四美公墓納骨塔，基地面積將近2公頃，是一棟三層樓建築，擁有現代化外觀，全棟採節能環保設計，適度引進自然光，建設經費為1億1910萬元，可容納2萬4,180個櫃位(骨灰櫃20,360個、骨骸櫃3,820個)，預計於110年底完工，可望解決東勢鄉納骨塔飽和的問題。林維戊還說，配合張縣長推動殯葬多元化、人性化及綠美化政策，四美納骨塔園區另規劃設置環保葬區，使東勢鄉成為雲林海線第一個設置環保葬區的鄉鎮，環保葬區座落在植栽綠蔭中，符合環保自然葬的理念。