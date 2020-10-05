大手牽小手看劇團聽鼓樂　「家樂福文化藝術季」在高雄

每年於不同城市舉辦的「家樂福文化藝術季」，今年移師高雄衛武營，10月23日至25日為期三天，規模及表演活動都超越以往，3天晚上的演出邀請到紙風車劇團、十鼓擊樂團、FOCA福爾摩沙馬戲團，此外還結合「家有市集」、「創意早晨」等豐富內容，從白天到晚上一路精彩，民眾可免費參與。

家樂福總經理王俊超表示，家樂福的第一間店就開在高雄，這次能回到高雄舉辦文化藝術季，更別具意義，家樂福文教基金會執行長蘇小真說，家樂福長期深耕「在地」，希望銷售的不只是優質產品，更是「影響力」，透過藝文方式，讓更多民眾認識永續的理念及生活實踐。

▲「家樂福文化藝術季」 豐富內容，從白天到晚上一路精彩，民眾可免費參與。（圖／記者陳美嘉攝，2020.10.05）

盛行於全球 216 個城市的「創意早晨講座 CreativeMornings」原汁原味搬到高雄衛武營，邀請到8位重量級講者，以地方創生為主題，搭配「蔥油拌麵」、「醬油起司三明治」等創意早餐料理，邀請民眾相揪吃早餐。

不只藝文活動，聚集 40 個在地社企、小農攤友的「家有市集」要讓大小朋友有得吃、有得玩，為響應綠色環保，市集全面採用「環保餐具」，除此之外，現場打造親子互動遊戲區，將「動物友善、地方創生、永續發展」三大議題，透過遊戲互動裝置，讓民眾從玩樂的過程中，更認識在地友善小農、了解永續發展目標。