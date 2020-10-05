影／二水養蜂達人　國產龍眼蜂蜜評鑑獲頭等獎

彰化縣二水鄉青年農民李東峰，參加2020全國國產龍眼蜂蜜品質評鑑榮獲頭等獎，二水鄉農會總幹事蔡文琳等人今（5）日前往養峰場頒匾額貼紅榜恭賀；李東峰說，民眾也可憑國產蜂產品認證標章序號，上網查詢，連哪個農民製造的資料都找得到，不必擔心再買到假蜂蜜。

▲二水鄉李東峰參加2020全國國產龍眼蜂蜜品質評鑑榮獲頭等獎，二水鄉農會總幹事蔡文琳等人前往頒匾額貼紅榜恭賀。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.05）

× ▲二水鄉李東峰參加2020全國國產龍眼蜂蜜品質評鑑榮獲頭等獎，二水鄉農會總幹事蔡文琳等人前往頒匾額貼紅榜恭賀。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.05）

彰化縣養蜂達人李東峰是蜂蜜品質競賽的常勝軍，李東峰說，產生蜂蜜與三件事有關：氣候、花開、蜜蜂採不採蜜，去年氣候異常，龍眼花幾乎受損或不開，蜜蜂無花蜜可採可釀，去年各養蜂場產量非常低，今年花開遇到4月下雨，蜜蜂不方便採蜜，蜂蜜產生量也不高，比去年好，但以歷年平均值當標準的話，僅採收三成蜂蜜。

▲二水鄉好山好水，養蜂班有11名農民，蜂蜜品質有口皆碑。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.05）

× ▲二水鄉好山好水，養蜂班有11名農民，蜂蜜品質有口皆碑。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.05）

李東峰表示，因為國內市場國產蜂蜜、合成蜜、進口蜂蜜的產品種類眾多，消費者難以辨認優質國產蜂蜜，農糧署推廣國產蜂產品證明標章，經品質檢驗通過的國產蜂蜜產品，包裝上才可以貼上證明標章，標章上有9碼數字追溯碼，消費者只要憑標章內的產品序號，上臺灣養蜂協會網站查詢，就能查出蜂蜜產地、產量，甚至查到生產的蜂農資料。

▲彰化縣養蜂達人李東峰是蜂蜜品質競賽的常勝軍。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.05）

× ▲彰化縣養蜂達人李東峰是蜂蜜品質競賽的常勝軍。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.05）

李東峰指出，每一罐貼有標章蜂產品，都通過CNS國家標準檢驗及藥物殘留檢驗，並採數量管制核發標章，標章印有的T.W圖形，會出現深淺的結構式光變，摸起來也有細緻凹凸的感覺，另有防切撕刀模線，偽造難度高。

李東峰說，純蜜只要不滲入水分或雜物，即使存放多年也不會變質，但香味會變淡，顏色也會褐化。且由於蜂蜜含有多量的葡萄糖，含有很多未溶解物質，為一種過飽和溶液，遇冷很容易結晶，所以最好不要放入冰箱，放在陰涼處即可！即使結晶並不會變質，但卻不易取用。

▲每一罐貼有標章蜂蜜產品，都通過CNS國家標準檢驗及藥物殘留檢驗，並採數量管制核發標章，標章印有的T.W圖形。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.05）

× ▲每一罐貼有標章蜂蜜產品，都通過CNS國家標準檢驗及藥物殘留檢驗，並採數量管制核發標章，標章印有的T.W圖形。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.05）

蔡文琳說，李家養蜂三代傳承由民國十三年第一代李新川開始養蜂人由荔枝花、龍眼花為蜜園，第二代由李來興繼續養蜂，如今傳承給第三代優秀青年農民李東峰，二水鄉好山好水，養蜂班有11名農民，蜂蜜品質有口皆碑。