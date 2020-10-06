影／慶祝中華民國生日快樂　雙十國慶踩街彰化起飛

迎接雙十國慶，彰化縣今年特別以「國慶踩街、彰化起飛」為題，在溪湖鎮舉行升旗典禮、分送紅蛋，推出社區踩街嘉年華、南北館樂團大拚場以及農夫市集等活動，彰化縣長王惠美邀請全民一起歡慶中華民國「生日快樂」。

▲10日在國慶踩街活動沿路贈送紅蛋。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲10日在國慶踩街活動沿路贈送紅蛋。（圖／記者陳雅芳攝）

為歡慶國慶佳節，彰化縣政府10月10日國慶日當天將在溪湖鎮溪湖國小及週邊道路辦理一系列國慶嘉年華慶祝活動，王惠美說，今年以「國慶踩街 彰化起飛」為主題，從早熱鬧到晚，用踩街歡樂嘉年華來開場，首度以社區踩街競賽方式呈現。

溪湖鎮長黃瑞珠表示，這次國慶活動移師到溪湖鎮辦理，縣府準備相當多活動，並結合地方社區，公所也準備紅蛋，要與民眾分享喜悅。溪湖鎮有許多地方特色小吃以及農特產品，例如羊肉、葡萄、韭菜花、麻糬、蛋捲、溪湖糖廠小火車、東螺溪綠色廊道等，歡迎大家一起到溪湖遊玩。

▲國旗紋身貼紙相當搶手。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲國旗紋身貼紙相當搶手。（圖／記者陳雅芳攝）

救國團彰化縣團委會主任委員楊友仁表示，今年國慶慶典準備一系列活動，由救國團承辦，活動內容包含沿街發放國旗造型氣球及紋身貼紙、20個社區變裝踩街，另外，溪湖鎮公所團隊也準備一系列活動來增添光輝十月的慶典，也有16個攤位展示當地的農產品等，希望所有鄉親能攜眷共同來參與活動，共同慶祝國慶日。

王惠美說，「2020彰化傳統戲曲節」活動，邀請各優秀團隊演出，彰化是南北管音樂的重要基地，藉此活動邀請民眾來彰化尋找傳統戲曲之寶藏，重溫傳統戲曲的璀璨風華、發揚傳統藝術文化，此外現場另有親子闖關體驗活動、文創市集及免費品茗活動，歡迎有興趣之民眾相約前來參與活動，瞭解傳統藝術之美。

「社區踩街嘉年華」以溪湖國小為起點，從西環路行經溪湖公有停車場，接著右轉員鹿路行經溪湖派出所，再右轉進入二溪路一段回到溪湖國小，沿路贈送紅蛋、國旗造型汽球及紋身貼紙，還設有闖關活動。