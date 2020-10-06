羅智強批綠「卡公投黨」 范綱皓反酸：別帶風向
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-10-06 08:00:00
國民黨籍台北市議員、國民黨革實院長羅智強在臉書發文痛批民進黨「卡公投」，更直接點名民進黨秘書長林錫耀裝失憶。對此，民進黨網路社群中心主任范綱皓5日在臉書反擊，要羅智強不要為了炒作自己的政治聲量、帶風向，反譏「政黨凌駕政府，是國民黨才會做的事」。
羅智強在臉書發文點名林錫耀「睜眼說瞎話」、「裝失憶」，痛批民進黨是「卡公投黨」，還嗆中選會趕緊回答「何時審完第一階段連署」。羅智強也揚言，自己的街頭演講已快滿300場，若民進黨敢卡公投，他就講好講滿講個500場、1000場，講到2024年民進黨下台為止。對於羅智強「何時審完第一階段連署」的問題，范綱皓則在臉書發文回擊表示「政黨凌駕政府，是國民黨才會作的事，中選會是獨立機關，民進黨不能也不會干預中選會運作。不過，既然你不知道，沒關係，我幫你找好了答案。」
根據相關法規規定，主管機關於收到公民投票提案或補正之提案後，應於60日內完成審核；國民黨在9月23日才送公投案到中選會，也不過才剛過兩週，中間還遇到兩個連假，依照法規，最快也要到11月底，「主管機關依法行政，羅智強不要刻意帶風向、炒作自己的政治聲量」。范綱皓在發文中批評羅智強「難道是為了證明國民黨以前都是這樣以黨領政嗎？」更嗆「國民黨放任羅智強出來亂抹、亂啃、搞亂政治環境，國民黨身為泱泱百年大黨，難道是江啟臣主席授意這樣做嗎？」