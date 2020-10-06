川普出院了！推特宣布將重回競選行程 返白宮脫口罩比讚
川普出院了！推特宣布將重回競選行程 返白宮脫口罩比讚
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-10-06 06:55:07｜update2020-10-06 07:21:50
美國總統川普繼台灣時間 6 日凌晨在推特上預告自己的出院時間後，根據外媒最新消息，川普已離開醫院、返回白宮。
根據美國《 CNN 》報導，川普確診新冠肺炎後，於 2 日傍晚入住馬里蘭州的華特里德國家軍事醫療中心（ Walter Reed National Military Medical Center ）；在住院僅 3 天後，川普已於美東時間 5 日傍晚 6點半（台灣時間 6 日清晨 6 點半）左右出院。報導並指出，川普在剛離開醫院時，還對在場人士豎起大拇指，隨即搭乘陸戰隊一號直升機返回白宮，不久後降落在白宮南草坪。川普在抵達白宮後便摘除口罩，並再度對傳媒比讚。
在離開醫院前約 4 個小時，川普才在推特上表示即將出院，還打下：「我感覺很好，不要害怕新冠肺炎，也不要讓它支配你的生活，在川普政府的領導下，我們已經開發一些真正好的藥物與知識，我覺得我比 20 年前還要更好。」
他最新的 1 則推文則寫道，很快就會重新投入競選行程，並批評假新聞和假民調。
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