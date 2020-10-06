NBA／輸球被巴特勒嗆？詹皇：我在場上的表現就是垃圾話
NBA／輸球被巴特勒嗆？詹皇：我在場上的表現就是垃圾話
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-10-06 08:00:02｜update2020-10-06 08:03:34
上一場比賽熱火痛擊湖人，將總冠軍賽扳成1:2，在比賽中Jimmy Butler也趁勢對「詹皇」LeBron James嗆聲說：「你有麻煩了」，賽後也引起外界討論。今天James本人也針對此做出回應，他認為自己總是用比賽的表現來回應垃圾話。
Butler在該場比賽第4節尾聲時，完成一次幾乎鎖定比賽勝利的上籃後，對James說出這句話。賽後他也表示，自己不是開啟垃圾話大戰的那個人，因為這些話是James先說的，他只是回應而以。對此，James今天並未在回應他和Butler之間的爭端，而是對於場上垃圾話有所解釋，「當對手開始說垃圾話，我也能回應。但我一向努力讓我的比賽說話。有些球員喜歡在比賽中講垃圾話，那有助於提升他們的表現，場上總是存在著言語交流。就我個人而言，只要我沒有因此而被不尊重，我可以接受它。」
之後James又說，「不過，我從沒有積極開啟過一場垃圾話，那不是我的風格，我相信我在比賽中的表現本身就算得上是垃圾話了。」而Butler今天未在對垃圾話的話題做出正面回答，只表示自己尊敬James，不過他身邊的隊友已經不同了，現在他們以贏球為目標，雖然落入0:2的劣勢，也將拚盡全力取勝。