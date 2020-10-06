NBA／復出助熱火逆轉戰局？明星中鋒第四戰有望回歸
NBA／復出助熱火逆轉戰局？明星中鋒第四戰有望回歸
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-10-06 08:22:33
邁阿密熱火昨天成功守下第三戰，沒有讓湖人取得聽牌，而這也為他們受傷的球員回歸爭取到了時間。根據《美聯社》記者Tim Reynolds報導，熱火明星中鋒Bam Adebayo目前的狀態已經更改為出戰成疑(questionable)。
Adebayo是在總冠軍賽首戰傷到頸部，之後他和球隊主控Goran Dragic就一直以小機率復出(doubtful，25%)的狀態被放在傷兵名單當中，第三戰兩人也都未能出賽。不過在今天Adebayo的狀態改成了「questionable」，不同於「doubtful」，這代表他在第四戰將會有更高的機率能上場，對於熱火來說當然是一大好消息。
熱火在第三戰靠著積極攻擊籃框的策略，給對方球星Anthony Davis帶來了犯規麻煩，另外Meyers Leonard和Kelly Olynyk的長射程也給對手帶來了一些困擾。但Adebayo和兩人相比是完全不同類型的球員，他若能回歸，熱火教練團也必須做出因應。目前Dragic的狀態還是不理想，第四戰復出的機會仍然不高，不過Butler上一場比賽的爆發，為他們暫時緩解了後場戰力的壓力。