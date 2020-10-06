白宮發言人確診前都沒戴口罩　記者團怒：去北韓還較安全

綜合美國《國會山報》（ The Hill ）等外媒報導，麥肯內尼（ Kayleigh McEnany ） 5 日在推特上發表聲明，證實自己確診新冠肺炎，但沒有出現任何症狀，將開始自主隔離、遠距辦公，同時也沒有任何傳媒工作人員被列為親密接觸者，請大家放心。然而，麥肯內尼確診前曾多次主持新聞發布會，接受記者提問卻都沒戴口罩、或是將口罩脫下，讓不少記者相當憂心，準備去做病毒檢測，亦有部分人士對麥肯內尼的行徑大為光火。
《紐約雜誌》華府特派員奧莉維亞‧努茲( Olivia Nuzzi )在推特上開罵，痛批麥肯內尼反覆與記者們對談而沒有戴口罩，簡直就是魯莽地拿別人的性命開玩笑。《哥倫比亞廣播公司》( CBS )白宮特派員班‧特雷西（ Ben Tracy ）也在推特上嘲諷道，現在比起到白宮，去北韓報導可能還比較安全。
也有麥肯內尼的同僚跳出來為她護航，如白宮顧問威廉森( Ben Williamson )就表示，麥肯內尼在週日的記者會上只回答了 2 個問題，總共只花了 58 秒，根據美國疾控中心的標準，並不構成威脅，而且也有維持安全距離；白宮副新聞秘書布萊恩·莫根斯特恩（ Brian Morgenstern ）則指出，戴著口罩時別人很難聽到她說的話，通常是在無法保持社交距離的情況下才會配戴。
《美聯社》記者澤克·米勒（ Zeke Miller ）是白宮記者協會的主席，他希望麥肯內尼能早日康復，並指出目前白宮記者中並未出現有關的最新病例，儘管有些記者已經做了檢查、正在等待結果，也強烈鼓勵成員務要繼續遵循防疫指引。