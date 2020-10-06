NBA／巴克利質疑20美元的咖啡太貴 巴特勒：不買拉倒
NBA／巴克利質疑20美元的咖啡太貴 巴特勒：不買拉倒
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-10-06 08:46:04｜update2020-10-06 09:02:20
邁阿密熱火球星Jimmy Butler昨天砍下40分、13助攻、11 籃板的「大三元」數據，在賽後接受《TNT》名嘴「巴爵士」Charles Barkley採訪時，也針對自己咖啡的昂貴售價做出回應，他不改球場上的強硬直言：「你愛買不買，我不在呼！」
Butler在復賽後於園區內有模有樣的賣起咖啡，他個人坦言未來希望能開一間咖啡館，此次不但帶來了相關設備，而且賣的咖啡似乎確實有料，不少隊友也開玩笑說希望喝了之後能和他的表現一樣好。昨天Butler幫助熱火拿下繼2014年後在總冠軍賽的首勝，賽後Barkley調侃說他的「大臉咖啡(Big Face Coffee)」不論大、中、小一杯都要賣20美元是否太貴了？
對此Butler霸氣回應：「這咖啡純度值20美元，如果你給我20美元，我會給你一杯。就是20美元，你不買就拉倒，你不買我也不在意。」Barkley之後繼續質疑說：「聽著，我不喝咖啡，另外兩個人喝，但你不覺得20美元有點貴了嗎？」Butler則是開玩笑說這對他們的薪水來說，完全是可以負擔的消費。