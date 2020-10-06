輕颱昌鴻北轉日本機率高 北部地區陰雨綿綿
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-10-06 09:30:50
輕度颱風昌鴻距離台灣目前還有1800公里，不過中央氣象局今（6）日預估，在周四（8）前輕颱昌鴻會緩慢往琉球群島東方海面移動，之後北轉接近日本的機率較高，而今日天氣受到東北風影響，北部地區將會局部短暫雨，提醒民眾出門要記得攜帶雨具。
氣象局表示，輕度颱風昌鴻今日凌晨2時的中心位置在硫磺島西南方290公里、距離台北東方1800公里海面上，以每小時12公里速度，向西北轉西北西進行，中心附近最大風速為每小時72公里，相當於8級風，瞬間最大陣風達10級，7級風暴風半徑120公里，預測7日2時的中心位置在台北東方1570公里之海面上。氣象局預測，周四前輕颱昌鴻會緩慢往琉球群島東方海面移動，之後北轉接近日本的機率較高，但預測路徑仍有不確定性，因此應留意最新颱風資訊。
另外，今日受東北風影響，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區也有零星降雨，新竹以南主要為多雲到晴的天氣，午後南部山區有局部短暫雷陣雨。氣象局進一步指出，北台灣較涼，預測桃園以北及宜蘭高溫24、25度，竹苗約27、28度，花東28至30度，中南部高溫可達33度，各地夜晚至清晨低溫22至25度，中南部日夜溫差大，可達10度左右，南北溫差也較大，因此早出晚歸和南來北往的朋友，請適時添加衣物以免受涼。