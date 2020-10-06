高市再傳水溝蓋傷人事件 市府將全面檢視並追究廠商責任
高市再傳水溝蓋傷人事件 市府將全面檢視並追究廠商責任
記者郭凱杰/高雄報導
calendar_today2020-10-06 10:12:28｜update2020-10-06 10:45:42
高雄市再傳水溝蓋傷人事件，一名路人在步行經過鳳山區文龍東路時因水溝蓋破損，整個人踩空幸跌到1公尺深的水溝內，雙腳有多處擦傷；對此，高市工務局養工處表示，已派工修復完成，並全面檢視澈底檢討，並將追究廠商責任並進行後續賠償。
高雄市議員黃捷9月17在臉書貼文指出，高雄連續兩天發生道路側溝及水溝蓋因故受損，造成路人踩空割傷意外，要求養工處儘速徹查與修繕；為此，高雄市長陳其邁已下令，儘快修復並全面清查問題後，如今再度發生用路人因水溝蓋破損跌落水溝。案發的鎮北里里長趙志成直言，水溝蓋早在9月30日就通報相關單位，如果完全沒有辦法修復的情況下，應該擺立三角錐或警示標誌。
養工處回應，媒體報導民眾徒步經過鳳山區文龍東路與北文街口，路過水溝蓋踩空跌落1米深水溝，造成雙腳擦傷事情，案件於9月30日接獲里長反映溝蓋周邊破損，目測也沒有下陷凹洞，係屬溝蓋邊緣損壞，近期再遭車輛輾壓破壞下陷；已派工修復完成，並全面檢視澈底檢討、落實改善。養工處強調，當天接獲通報並通知廠商擺放警示措施，惟廠商疏失未適當擺放，造成民眾受傷，將追究廠商責任並進行後續賠償外，也持續在日常巡查中，即時發現問題並迅速改善；也再次提醒駕駛人勿將車輛行駛或停放於水溝蓋上，以維持公共設施功能，並避免造成危險。