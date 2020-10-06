影／共機頻擾台導致國防預算增加？蘇貞昌坦言：難免

行政院院長蘇貞昌今（6）日赴立法院，就「中央政府前瞻基礎建設計畫第三期特別預算案」進行報告並備詢。蘇貞昌在接受媒體訪問時被問到「近期共機頻頻擾台，有民眾擔心國防預算增加，導致台灣舉債上線無法負荷」對此，蘇貞昌表示，為了維護國家主權，負擔難免增加，同時呼籲「中國不用做這些動作」只會徒增台灣人民厭惡。