影／共機頻擾台導致國防預算增加？蘇貞昌坦言：難免
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-10-06 10:02:59｜update2020-10-06 10:43:33
行政院院長蘇貞昌今（6）日赴立法院，就「中央政府前瞻基礎建設計畫第三期特別預算案」進行報告並備詢。蘇貞昌在接受媒體訪問時被問到「近期共機頻頻擾台，有民眾擔心國防預算增加，導致台灣舉債上線無法負荷」對此，蘇貞昌表示，為了維護國家主權，負擔難免增加，同時呼籲「中國不用做這些動作」只會徒增台灣人民厭惡。
近期台美關係突飛猛進，卻也導致兩岸關係緊張、共機頻頻擾台，有民眾擔心，台灣是否將因為兩岸局勢緊張、國防預算因而增加，導致台灣舉債上限無法負荷？蘇貞昌今天接受訪問時表示，確實因為共機、軍艦不斷擾台，政府為了守護國家安全，會有一些相對應的動作，難免增加負擔，但這是為了維護國家主權、國民安全必要的作為，政府一定會盡全力保護。蘇貞昌也再次呼籲：「中國不用做這些動作」只會增加台灣人民的厭惡感。此外，現在約有4成5的國內大學應中方的要求，私下簽署所謂的「一中承諾書」，承諾課程內容不涉及政治敏感的活動。蘇貞昌強調，學術交流不該有政治條款，如果中國用政治介入，影響學術交流，會請教育部了解、盤查並作對應處理。