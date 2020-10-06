民眾黨盼修憲聚焦　呼籲兩黨別夾帶可行性低議案

立法院會今（6）日將處理朝野各黨團日前送交的修憲委員會成員名單，台灣民眾黨立院黨團在院會前舉行記者會，提出修憲新思維，呼籲將公民權下修至18歲、廢除考試院與監察院，盼朝野立委都能支持。

根據立院修憲委員會名單，一共39席，包括民進黨共20席，另外禮讓2席給無黨籍林昶佐與陳柏惟；國民黨14席；台灣民眾黨2席；時代力量1席。