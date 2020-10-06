國民黨團提 「政府尋求台美恢復建交」 朝野無異議通過
國民黨團提 「政府尋求台美恢復建交」 朝野無異議通過
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-10-06 11:26:54
近日台美關係進展快速，美國衛生部長阿薩爾（Alex Azar）、國務次卿克拉奇（Keith Krach）相繼訪台，並宣布對台灣多項軍售案、眾議員蒂芬妮（Tom Tiffany）也提出決議案，要求台美正式恢復邦交。國民黨團今(6)日提案，籲請蔡政府尋求台美更進一步外交突破、兩國應恢復建交，以及促請美軍在台海發生戰事時協防台灣，兩提案在各黨團都無異議的狀況下通過。
國民黨團在提案中指出，台美近期互動熱絡，蔡政府應尋求兩國恢復建交，但在兩周前，外交部長吳釗燮接受美媒專訪時才表示，這個時間點並不會尋求台美建交。而今日原定安排行政院長蘇貞昌來立法院就前瞻第三期預算進行報告、備詢，質詢立委總共21位，通常沒有質詢的立委都不會進議場，在外有自己的行程、會議，但國民黨團在院會10點、準備開會前，大多數的立委從黨團辦公室離開，並在議場集合。在主持會議的立法院長蔡其昌進場前，兩黨團的幹部還在國民黨團的位子討論，直到蔡其昌在10點20分左右宣布開會，兩黨團的幹部才各自散開，隨後處理國民黨所提的兩案，在朝野無異議的情況下通過。