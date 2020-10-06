藍營提「台美復交」　綠委酸：精神錯亂、不怕激怒中共

國民黨立法院黨團今（6）日在立法院院會提出「政府應請求美國協助抵抗中共」及「台美復交」兩案，要求立法院作成決議。對此，民進黨立委狠酸，希望國民黨是真的支持，不是「打架球」。

民進黨立委陳亭妃表示，希望國民黨今天是打真球，不是打假球，真心誠意提出院會提案，樂意看到國民黨終於有方向、知道他們過去方向是錯的，希望不是今天提案後，後面都在做背道而馳的事。民進黨立委許智傑表示，國民黨應該是精神錯亂，之前才說台美建交會激怒中共，現在卻又說要復交，國民黨政策混亂會讓選民不知道他們在想什麼？

國民黨立法院黨團在立法院院會提出「政府應請求美國協助抵抗中共」及「台美復交」兩案，要求立法院作成決議，由於沒有其他政黨提出異議，因此兩案均獲通過。