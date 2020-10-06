藍營提「台美復交」 綠委酸：精神錯亂、不怕激怒中共
藍營提「台美復交」 綠委酸：精神錯亂、不怕激怒中共
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-10-06 12:29:11
國民黨立法院黨團今（6）日在立法院院會提出「政府應請求美國協助抵抗中共」及「台美復交」兩案，要求立法院作成決議。對此，民進黨立委狠酸，希望國民黨是真的支持，不是「打架球」。
民進黨立委陳亭妃表示，希望國民黨今天是打真球，不是打假球，真心誠意提出院會提案，樂意看到國民黨終於有方向、知道他們過去方向是錯的，希望不是今天提案後，後面都在做背道而馳的事。民進黨立委許智傑表示，國民黨應該是精神錯亂，之前才說台美建交會激怒中共，現在卻又說要復交，國民黨政策混亂會讓選民不知道他們在想什麼？台灣基進黨立委陳柏惟認為，國民黨提議是「中」美建交，中美要復交，大家先討論一下中美要先斷交，國民黨要具體描述一下如何讓中國與美國先斷交。
國民黨立委陳玉珍表示，國民黨會提出「台美復交」案，因為之前外交部長吳釗燮說不尋求跟美國建交，才會提出這個公決案。
國民黨立法院黨團在立法院院會提出「政府應請求美國協助抵抗中共」及「台美復交」兩案，要求立法院作成決議，由於沒有其他政黨提出異議，因此兩案均獲通過。