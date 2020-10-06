高雄市議會開議　藍營決定不延長質詢時間

民進黨團強調，針對質詢時間問題，黨團尊重多數議員的決定，期許陳其邁市長「兩年拚四年」秉持緊緊緊的精神，創造市民的福祉，民進黨團幹事長陳致中也說民進黨團之前怎麼質詢國民黨的韓市長、未來就會怎麼質詢陳市長，擔子絕對不輕，未來黨團會做陳市長的後盾，監督也會非常強力。
國民黨團總召蔡武宏則特別關心社會住宅部分，副市長林欽榮指出，未來社會住宅會5G、智慧化，並表示中央將興建十二萬戶社會住宅，預計四年內達到，高雄的部分則會加碼到八千多戶，地點以企業安家為方向，像是岡山、橋頭、左營、亞洲新灣區等；而無黨團結聯盟議員李順進則關心大林浦遷村進度，民眾對於「一坪換一坪」的疑慮，認為這是一件困難的事，希望市府好好了解民眾需求，好好處理。
副議長陸淑美則談到目前岡山人口仍不到10萬，期待現在興建中的建設完工後，能帶動岡山地區人口成長，高雄市長陳其邁則笑說「看這兩年能不能破10萬」，鼓勵大家多生，陸淑美見狀則笑說「目標是12萬」，連自己的兒子都已經生三個了。
議長曾麗燕指出，此次定期大會最重要的任務是審查明（110）年度地方總預算案，市府所編列的110年總預算案，收支總額各為1563億5271萬8000元，歲入、歲出差短62.67億元，債務還本40億元，共須融資調度財源102.67億元，高雄財政面臨嚴峻挑戰，含隱藏性債務高達3000多億元，每人平均負債逾9萬元，造成市民及城市沈重負擔，因此建議陳市長提出具體減債計畫，健全高雄財政。