頭獎200萬！新刮刮樂還有二獎100個5萬加冰淇淋蛋糕券
頭獎200萬！新刮刮樂還有二獎100個5萬加冰淇淋蛋糕券
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-10-06 12:07:59
台灣彩券公司今（6）日一口氣推出3款全新主題刮刮樂「生日快樂」、「順10中」及「單雙樂」，總獎項超過412萬個，總獎金逾13億元。其中「生日快樂」每張售價新台幣200元，4個頭獎200萬元，更別出心裁規畫100個「5萬元+哈根達斯冰淇淋蛋糕禮券」獎項；同為售價200元的「順10中」，以數字「10」為幸運中獎的號碼，傳達十全十美的祝福，頭獎100萬元共有30個。此外，全新數字型主題遊戲「單雙樂」每張售價100元，以國字「單」、「雙」作為遊戲符號，刮出單數或雙數都有機會中獎。
台灣彩券公司從市場調查中發現，近半數受訪者期待刮刮樂的獎項有實體商品，也有近2成會將刮刮樂作為生日慶賀或平時送禮的選擇，因此特別推出納入實體商品冰淇淋蛋糕獎項的刮刮樂「生日快樂」，以大大的生日蛋糕、禮物盒、生日賀卡、氣球為券面設計及遊戲刮區，歡樂氛圍十足，每張售價200元，頭獎200萬元共有4個，只要刮出「蛋糕」符號，就可以獲得現金5萬元及哈根達斯冰淇淋蛋糕禮券1張，共有100個，還有超過13萬個1000元（含）以上獎項，總中獎率34%。同步上市的刮刮樂「順10中」，每張售價200元，票面設計及遊戲玩法皆結合數字「10」，只要刮出任一個數字「10」，即得其對應的獎額，提供30個頭獎100萬元，是目前市面上各款刮刮樂中百萬獎項個數最多的遊戲，高達15次中獎機會，總中獎率34.17%，票面則以陽光黃色為設計，搭配大大的數字「10」、順時鐘箭頭與金錢、鑽石元素，象徵一切順心順意，要讓民眾在10月「10」來運轉。另每張售價100元的刮刮樂「單雙樂」同日上市，是一款全新的數字型主題遊戲，首次規畫以國字作為遊戲符號，共有2個遊戲區，若在遊戲區中刮出國字「單」符號且刮出任一個單數，即得其對應的獎額，或是刮出國字「雙」符號且刮出任一個雙數，即得其對應的獎額，高達7次中獎機會，共有3個頭獎30萬元，總中獎率33.01%。